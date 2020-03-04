Политика
RT на русскомЗеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Авто
Появились первые фото новой Lada Xray Cross Instinct
Как и ожидалось, в основу LADA XRay Cross Instinct легла топовая комплектация модели с вариатором.
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Московский "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках Кубка России по футболу.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится для роли
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Политика
Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки
Содержание разговора неизвестно, но после беседы Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки.
Политика
Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США
Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Хоккей
Котляревский: «Спартак» сегодня играл лучше «Динамо»
Счет еще только 0:2, ничего не потеряно. Нам неважно, что проиграли «Динамо» шесть матчей подряд, сегодня мы были лучше.
Здоровье
В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства
Министерство здравоохранения РФ запустило программу, в рамках которой начало обеспечивать россиян, перенесших инфаркты, инсульты, а также другие заболевания сердечно-сосудистой системы, бесплатными лекарствами.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Космос
Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно
Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.
Культура
Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении
Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Евросоюз может ускорить помощь беженцам из Сирии в Турции
Европейский Союз (ЕС) готов ускорить оказание поддержки сирийским беженцам в Турции, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Политика
Владимир Путин решил судьбу поправки о Боге в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что одна из президентских поправок к законопроекту об изменении Конституции РФ предполагает упоминание Бога в российском Основном законе.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Кино
Назван актерский состав новой «Сплетницы»
Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
Футбол
Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа.
Наука
Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен
Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Автоспорт
Макс Ферстаппен проехал первые круги по Зандфорту
Сегодня же в Зандфорте появился Макс Ферстаппен, который проехал несколько кругов по реконструированной трассе.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.