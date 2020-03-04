Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Зеленский предложил кандидатуру нового премьера вместо отправленного в отставку Гончарука

Взгляд.ру09:56

Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины

RT на русском10:24

Владимир Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля

Говорит Москва10:16

Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля

РИА Новости10:11

Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром

ТАСС10:26

Новый премьер Украины предложил Раде кандидатуры министров

Газета.Ru12:24

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука

Эхо Москвы11:03
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
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Появились первые фото новой Lada Xray Cross Instinct

Как и ожидалось, в основу LADA XRay Cross Instinct легла топовая комплектация модели с вариатором.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Московский "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках Кубка России по футболу.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус поправится для роли

Wday.ru 10:23
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
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Арестованный экс-министр Михаил Абызов решил жениться в СИЗО

VSE42.RU 04:38
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Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки

Содержание разговора неизвестно, но после беседы Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки.
Взгляд.ру 14:38
Политика

Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США

Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 02 марта в 17:32
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
Хоккей

Котляревский: «Спартак» сегодня играл лучше «Динамо»

Счет еще только 0:2, ничего не потеряно. Нам неважно, что проиграли «Динамо» шесть матчей подряд, сегодня мы были лучше.
Sport24.ru 14:26
Здоровье

В России пациентам после инсульта начали выдавать бесплатные лекарства

Министерство здравоохранения РФ запустило программу, в рамках которой начало обеспечивать россиян, перенесших инфаркты, инсульты, а также другие заболевания сердечно-сосудистой системы, бесплатными лекарствами.
Дни24 вчера в 20:08
Политика

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Lenta.ru 12:03
Космос

Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно

Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.
Новые Известия вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за измен мужа

OAnews 05:45
Культура

Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
ФАН 07:09
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Евросоюз может ускорить помощь беженцам из Сирии в Турции

Европейский Союз (ЕС) готов ускорить оказание поддержки сирийским беженцам в Турции, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Газета.Ru 13:56
Политика

Владимир Путин решил судьбу поправки о Боге в Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что одна из президентских поправок к законопроекту об изменении Конституции РФ предполагает упоминание Бога в российском Основном законе.
Давыдов.Индекс 02 марта в 13:56
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
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Футбол

Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа.
Lenta.ru 10:10
Наука

Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Газета.Ru 07:04
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
Автоспорт

Макс Ферстаппен проехал первые круги по Зандфорту

Сегодня же в Зандфорте появился Макс Ферстаппен, который проехал несколько кругов по реконструированной трассе.
F1news.ru 10:34
Политика

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Общество

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
РБК 14:29
Происшествия

В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента

Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
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Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

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