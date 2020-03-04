Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

Политика Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

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Космос Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.

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Кино Назван актерский состав новой «Сплетницы» Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».

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