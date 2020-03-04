Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua". Об этом глава государства заявил на заседании фракции "Слуга народа" в Верховной раде сегодня вечером.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян «объективными обстоятельствами» В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.

Политика Об отравлении лидера оппозиции Абхазии заявили врачи Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах Кубани, политику поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом».

Политика Премьер-министр Украины подал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, передаёт 3 марта украинское издание «Страна».

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Происшествия В Челябинской области осудили трех активисток запрещенной секты Фото с сайта publicdomainpictures.net По данным пресс-центра управления ФСБ по Челябинской области, от деятельности обвиняемых серьезно пострадала 43-летняя женщина – она получила психическое расстройство.

Политика Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».

Происшествия В Сочи локализовали пожар на рынке Спасатели локализовали пожар, охвативший 500 квадратных метров на рынке в Адлерском районе Сочи, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Общество Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.

Общество Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на массовые обыски Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обысков, которые проходили в 2019 году в рамках уголовного дела об отмывании денег.

Общество РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Общество В Госдуме раскритиковали предложение ввести налог на собак Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал инициативу введения налога для владельцев собак.

Политика Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.