Политика
Life.ruЗеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua". Об этом глава государства заявил на заседании фракции "Слуга народа" в Верховной раде сегодня вечером.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Зеленский затеял глобальные перестановки в правительстве Украины
Красная веснавчера в 15:50
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Общество
Москва признана лидером по индексу IQ российских городов
Москва возглавила список российских городов по индексу цифровизации городского хозяйства "IQ городов".
Политика
Трамп выиграл все праймериз республиканцев в «супервторник»
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян «объективными обстоятельствами»
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
Политика
Об отравлении лидера оппозиции Абхазии заявили врачи
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах Кубани, политику поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом».
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Общество
Правительство временно запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство ввело временный запрет на экспорт некоторых медицинских изделий, в том числе масок.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, передаёт 3 марта украинское издание «Страна».
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В Челябинской области осудили трех активисток запрещенной секты
Фото с сайта publicdomainpictures.net По данным пресс-центра управления ФСБ по Челябинской области, от деятельности обвиняемых серьезно пострадала 43-летняя женщина – она получила психическое расстройство.
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Происшествия
В Сочи локализовали пожар на рынке
Спасатели локализовали пожар, охвативший 500 квадратных метров на рынке в Адлерском районе Сочи, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Футбол
«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем
Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Общество
Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям
Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.
Хоккей
Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Транспорт
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на массовые обыски
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обысков, которые проходили в 2019 году в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Общество
В Госдуме поддержали поправку к Конституции о пенсиях
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России о пенсиях.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»
«Нафтогаз» обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Общество
В Госдуме раскритиковали предложение ввести налог на собак
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал инициативу введения налога для владельцев собак.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.
Экономика
ФРС США неожиданно понизила ставку
Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса.