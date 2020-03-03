Здоровье В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.

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