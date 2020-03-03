Политика

Expert.ruExpert.ruЗеленский выбрал кандидатуру нового премьера Украины

По информации украинских СМИ президент Украины Владимир Зеленский предложил членам фракции «Слуга народа» назначить премьер-министром страны Дениса Шмыгаля вместо действующего главы правительства Алексея Гончарука.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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