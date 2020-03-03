Политика
Expert.ruЗеленский выбрал кандидатуру нового премьера Украины
По информации украинских СМИ президент Украины Владимир Зеленский предложил членам фракции «Слуга народа» назначить премьер-министром страны Дениса Шмыгаля вместо действующего главы правительства Алексея Гончарука.
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Президент Зеленский затеял глобальные перестановки в правительстве Украины
Красная веснавчера в 15:50
СМИ сообщили о предложениях Зеленского по перестановкам в правительстве Украины
Экономика сегоднявчера в 14:46
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
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Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы
Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Энергетика
Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб
Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.
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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.
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Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
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В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах
Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению.
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Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
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В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Тренер екатеринбургского "Урала" Юрий Ковтун отдал преимущество московскому "Спартаку" в дерби, которое пройдет в рамках четвертьфинального противостояния Олимп-Кубка России с ЦСКА.
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Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке в парламент
Заявление об отставке направил в Верховную раду премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил 3 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания фракции «Слуга народа».