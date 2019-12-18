Политика
РИА НовостиЗеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны. Об этом свидетельствует текст законопроекта 2598, который был внесен президентом в Верховную раду.
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Мы уверены, что Севастополь - украинский и будет украинским. И мы будем бороться за его статус.
— Нестор Шуфрич, украинский историкЦарьград вчера в 21:50
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении в конституцию страны изменений относительно децентрализации власти.Коммерсантъ01:51
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Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Политика
Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина
По словам Володина, «было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент».
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Кино
Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Общество
Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии
Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Спорт
В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта орденом Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Армия и оружие
Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Наука
Физики обнаружили неизвестный вид взаимодействия частиц в микромире
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия
В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Общество
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского
Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу.
Общество
Госдума приняла запрещающий сжигать непереработанный мусор закон
Государственная дума 18 декабря в третьем окончательном чтении приняла закон, который запрещает сжигать отходы, если они предварительно не были переработаны для извлечения полезных фракций.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.