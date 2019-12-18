с чего всё началось

Мы уверены, что Севастополь - украинский и будет украинским. И мы будем бороться за его статус.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны. Об этом свидетельствует текст законопроекта 2598, который был внесен президентом в Верховную раду.

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Политика Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу.