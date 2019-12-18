Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны. Об этом свидетельствует текст законопроекта 2598, который был внесен президентом в Верховную раду.
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Нестор Шуфрич
Мы уверены, что Севастополь - украинский и будет украинским. И мы будем бороться за его статус.
— Нестор Шуфрич, украинский историкЦарьград вчера в 21:50
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект
 о внесении в конституцию страны изменений относительно децентрализации власти.
Коммерсантъ01:51

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Специальный статус Севастополя: сторонников Зеленскому не прибавится

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Общество

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Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке

Ведомости 03:58
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Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
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Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

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Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
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Преподаватели балета в Венской опере рекомендовали детям курить

Полит.ру 05:46
Политика

Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина

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РБК 04:52
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 02:33
Политика

В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
RT на русском 05:14
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Кино

Васильев появится в новом сезоне «Сватов»

Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
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Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

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RT на русском 03:30
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Ведомости 03:59
Спорт

В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта орденом Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:01
Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

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Армия и оружие

Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
РБК 05:41
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Наука

Физики обнаружили неизвестный вид взаимодействия частиц в микромире

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Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Общество

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Planet Today 04:47
Происшествия

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 03:18
Общество

СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия

В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:55
Общество

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК 16 декабря в 09:58
Политика

Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского

Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу.
ФАН 03:12
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Госдума приняла запрещающий сжигать непереработанный мусор закон

Государственная дума 18 декабря в третьем окончательном чтении приняла закон, который запрещает сжигать отходы, если они предварительно не были переработаны для извлечения полезных фракций.
РБК 05:57
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политическая Экспертиза 03:18
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
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