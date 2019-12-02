Политика
ФАНЗеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими. Такое заявление он сделал в интервью европейским изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
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Зеленский заявил о праве жителей Донбасса с «пророссийскими взглядами» уехать в Россию
Rambler News Service07:01
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