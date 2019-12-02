Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими. Такое заявление он сделал в интервью европейским изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»

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