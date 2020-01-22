Политика
Rambler News ServiceЗеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии
Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
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«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС
Комсомольская правда12:26
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Общество
Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
5 сигналов организма, которые не следует игнорировать
Боль Особенность менталитета русского человека такова, что к врачу большинство приходится привозить на скорой, хотя организм задолго посылал сигналы в виде болезненных ощущений.
Политика
Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова
В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Технологии
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Политика
Путин назвал уродами создателей «групп смерти»
Президент России Владимир Путин раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей уродами.
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Политика
Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО
Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.
Здоровье
Больницы Москвы отработали схему работы при подозрении на коронавирус
«Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приёму больных с неблагополучных территорий», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Политика
Министром экономического развития назначен Максим Решетников
Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России.
Политика
Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии
Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры
Бывший министр культуры Владимир Мединский «без работы не останется», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он будет работать в сфере культуры.
Общество
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов
За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Космос
Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Гаджеты
В РФ начались продажи смартфона Huawei Y6s
Технологии
Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram
SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
Здоровье