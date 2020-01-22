Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
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Зеленский на форуме в Давосе рассказал о перспективах членства Украины в ЕС

Аргументы и Факты13:13

«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС

Комсомольская правда12:26

Зеленский заявил о желании Украины занять место Великобритании в ЕС

РЕН ТВ11:53

Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в ЕС

Московский Комсомолец12:11

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Lenta.ru11:40

Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе

РИА Новости11:05

Зеленский задумался: какое будет отношение к Украине после вступления в ЕС

REGNUM12:41
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Общество

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:45
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5 сигналов организма, которые не следует игнорировать

Боль Особенность менталитета русского человека такова, что к врачу большинство приходится привозить на скорой, хотя организм задолго посылал сигналы в виде болезненных ощущений.
Uznayvse.ru вчера в 23:00
Политика

Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова

В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
Дождь 04:11
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Технологии

Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
РИА Новости вчера в 15:54
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Политика

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Президент России Владимир Путин раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей уродами.
Lenta.ru 07:17
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 10:09
Политика

Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО

Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.
RT на русском 12:36
Здоровье

Больницы Москвы отработали схему работы при подозрении на коронавирус

«Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приёму больных с неблагополучных территорий», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.
RT на русском 13:37
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Политика

Министром экономического развития назначен Максим Решетников

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России.
Дождь вчера в 14:57
Политика

Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Lenta.ru 12:46
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Discover24 02:59
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Политика

Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры

Бывший министр культуры Владимир Мединский «без работы не останется», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он будет работать в сфере культуры.
Экономика сегодня 12:42
Общество

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Вести.Ru 08:40
Космос

Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Газета Кемерова 19 января в 18:02
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Гаджеты

В РФ начались продажи смартфона Huawei Y6s

ToDay News Ufa 09:55
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
РБК 13:00
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Открытый Нижний вчера в 00:30
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
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