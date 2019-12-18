Политика
Газета.RuЗеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя. Об этом говорится в тексте внесенного в Верховную раду законопроекта.
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с чего всё началось
В тексте законопроекта 2598, внесенном президентом Украины Владимром Зеленским в Верховную раду, предлагается исключить из конституции страны упоминание о «специальном статусе» города Севастополь.Военное деловчера в 22:42
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В Крыму прокомментировали желание Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Московский Комсомолецвчера в 23:41
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Украина.рувчера в 07:45
Зеленский предложил вычеркнуть из Конституции Украины упоминание о Севастополе
ИА Новороссиявчера в 04:16
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