Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя. Об этом говорится в тексте внесенного в Верховную раду законопроекта.
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В тексте законопроекта
 2598, внесенном президентом Украины Владимром Зеленским в Верховную раду, предлагается исключить из конституции страны упоминание о «специальном статусе» города Севастополь.
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СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК вчера в 18:31
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Экономика

Обзор «Российской газеты» за 18 декабря 2019 года

Законопроект Новый закон в буквальном смысле повернет полицию лицом к семьям людей, попавшим в беду.
Полуостров Камчатка вчера в 16:12
Экономика

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
News.ru вчера в 23:30
Происшествия

В Канске полицейские искали бензопилу и спасли ребенка

В Красноярском крае полицейские, работая над делом о краже бензопилы, спасли грудного ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
ДЕЛА.ru 00:04
Армия и оружие

В парламенте Франции обеспокоились сближением России и Китая

В парламенте Пятой республики опасаются, что сближение России и Китая может стать для Франции и её европейских партнёров «поводом для беспокойства».
RT на русском вчера в 23:06
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Хоккей

«Питтсбург» победил «Калгари», Малкин забил 400-й гол в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. В составе победителей отличились Джон Марино, Брайан Раст, Евгений Малкин и Крис Летанг, у проигравших гол забил Джонни Годро.
Sport24.ru вчера в 23:30
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
Общество

В аэропорту Толмачево могут построить новую ВПП за 4 млрд рублей

Коммерсантъ Новосибирск вчера в 21:09
Общество

Ростеху не дают сфокусироваться на камерах

Именно "Ростех", по данным "Ъ", обратился к главе государства с идеей создания единого оператора.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 00:12
Общество

У британской девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона

News.ru вчера в 09:23
Политика

В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика

NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост

Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:12
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Российская журналистка выругалась матом в эфире

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Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года

Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала заключительная часть франшизы Marvel «Мстители: Финал».
Вечерняя Москва вчера в 19:21
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 11:01
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
RT на русском 00:14
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки задержанной женщины

На Сахалине вынесен обвинительный приговор трем сотрудникам полиции за пытки задержанной ими женщины.
Znak.com вчера в 23:44
Армия и оружие

США и Канада признали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (НОРАД) признало слежку за разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов», о чем заявило на официальной странице в Twitter.
Lenta.ru вчера в 20:40
Происшествия

В ДТП на стоянке в Екатеринбурге пострадало шесть машин

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Екатеринбурге произошло массовое ДТП в котором пострадали четыре машины.
REGNUM вчера в 22:52
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