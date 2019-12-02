Политика
Новостной фронтЗеленский предложил жителям ЛДНР оставить Донбасс «патриотам» Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметился скандальным предложением выдворить с Донбасса тех, кто не поддерживает украинскую оккупационную политику. Такое заявление гарант сделал в интервью западным СМИ.
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Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Финансы
Курс евро поднялся до 71 рубля впервые с 1 ноября
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро в начале торгов, европейская валюта поднялась выше 71 рубля впервые с 1 ноября, следует из данных Московской биржи.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта спел
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Экономика
Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%
Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Футбол
Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»
Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Армия и оружие
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Боевого российского робота «Уран-9» заметили в Сирии
Робототехнический комплекс "Уран-9" был замечен на севере Сирии.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Происшествия
Источник сообщил об анонимном звонке в Домодедово об угрозе взрыва
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ
Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Гаджеты
Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.
Политика
На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».