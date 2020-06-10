Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Dsnews со ссылкой на «Украинскую правду».
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Зеленский заявил о будущем чувстве стыда у россиян за присоединение Крыма

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Зеленский назвал условие для примирения с Россией

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Зеленский назвал передачу Крыма Украине условием восстановления отношений с РФ

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Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

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Зеленский рассказал, как Крым поможет наладить диалог с Россией

Московский Комсомолец03:03

Зеленский: Русскому народу будет стыдно за Крым

Росбалт02:16
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Общество

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
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Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест

Право.ру вчера в 14:52
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
2,5K
Общество

Медицинские маски подешевели в четыре раза

В России средняя цена масок снизилась в четыре раза - до 13 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Газета.Ru 06:39
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в футбольный ЦСКА

Московская перспектива 07 июня в 12:06
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Общество

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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Происшествия

Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой

Защита артиста Михаила Ефремова решила не давать никаких комментариев прессе по делу о ДТП со смертельным исходом, заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.
РИА Новости 08:58
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
247
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Общество

«СКА Арена» представила концепцию парка на месте снесенного СКК

Компания «СКА Арена» представила концепцию парковой зоны на месте снесенного СКК.
Мойка78 08:58
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Авто

АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Автоновости дня 08:16
Общество

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
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Экономика

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
RT на русском 07:55
2
Культура

Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат-2»

RT на русском 08 июня в 06:01
2,1K
Общество

Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
2
Футбол

Димитров расторг контракт с «Уралом» и завершил карьеру

Полузащитник Николай Димитров покинул «Урал». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Матч ТВ 07:07
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera вчера в 06:46
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Происшествия

Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
Газета.Ru 06:39
52
Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
171
Политика

Объявлена дата выборов губернатора Ростовской области

Выборы губернатора Ростовской области назначены на 13 сентября решением законодательного собрания региона 10 июня в ходе очередного заседания.
ИА Красная Весна 08:24
13
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
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Политика

США проинформировали Германию о намерении сократить военный контингент

Берлин проинформирован о намерении Вашингтона сократить воинский контингент в Германии, окончательного решения нет, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
РИА Новости 08:20
Хоккей

Бывший хоккеист КХЛ победил на выборах мэра в США

Реальное время 06:32
Общество

На Ставрополье переходят к первому этапу снятия ограничительных мер

В крае действие остальных ограничительных мер будет продлено до 1 июля.
Ставропольская правда 08:46
4
Происшествия

В Лениногорске похитили миллионы рублей, выделенные на ремонт поликлиники

После похищения денег, выделенных на ремонт детской поликлиники Лениногорской ЦРБ, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Kazanfirst.ru 08:54
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Авто

Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»

Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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