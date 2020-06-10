Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Dsnews со ссылкой на «Украинскую правду».

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

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