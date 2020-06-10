Политика
Lenta.ruЗеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Dsnews со ссылкой на «Украинскую правду».
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Общество
Медицинские маски подешевели в четыре раза
В России средняя цена масок снизилась в четыре раза - до 13 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Газета.Ru 06:39
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в футбольный ЦСКА
Московская перспектива 07 июня в 12:06
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Происшествия
Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой
Защита артиста Михаила Ефремова решила не давать никаких комментариев прессе по делу о ДТП со смертельным исходом, заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.
РИА Новости 08:58
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
«СКА Арена» представила концепцию парка на месте снесенного СКК
Компания «СКА Арена» представила концепцию парковой зоны на месте снесенного СКК.
Мойка78 08:58
Авто
АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
Экономика
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
RT на русском 07:55
Культура
Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат-2»
RT на русском 08 июня в 06:01
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Футбол
Димитров расторг контракт с «Уралом» и завершил карьеру
Полузащитник Николай Димитров покинул «Урал». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Матч ТВ 07:07
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera вчера в 06:46
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
Газета.Ru 06:39
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Политика
Объявлена дата выборов губернатора Ростовской области
Выборы губернатора Ростовской области назначены на 13 сентября решением законодательного собрания региона 10 июня в ходе очередного заседания.
ИА Красная Весна 08:24
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Политика
США проинформировали Германию о намерении сократить военный контингент
Берлин проинформирован о намерении Вашингтона сократить воинский контингент в Германии, окончательного решения нет, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
РИА Новости 08:20
Хоккей
Бывший хоккеист КХЛ победил на выборах мэра в США
Реальное время 06:32
Общество
На Ставрополье переходят к первому этапу снятия ограничительных мер
В крае действие остальных ограничительных мер будет продлено до 1 июля.
Ставропольская правда 08:46
Происшествия
В Лениногорске похитили миллионы рублей, выделенные на ремонт поликлиники
После похищения денег, выделенных на ремонт детской поликлиники Лениногорской ЦРБ, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Kazanfirst.ru 08:54
Авто
Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»
Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».
Motor 08:04