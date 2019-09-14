Футбол Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Экономика Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.

Наука Сроки строительства СКИФА в Новосибирске могут сдвинуться Как уточняют в пресс-службе ЦКП "СКИФ" подобной мощности источник можно создать лет за 8-10, по этой причине в ЦКП опасаются, что сроки выполнения нацпроекта "Наука" сорвутся, а поручения президента "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований" не будут выполнены.

Общество В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Религия РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Происшествия Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов» 14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Общество Муж подарил жене кольцо из человеческой кости В группе That's It, I'm Ring Shaming, она разместила фото кольца в форме черепа, которое, как утверждает автор, сделано из человеческой кости.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политика Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.

Транспорт Правительство утвердило список платных участков ЦКАД Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.

Кино Приквел «Игры престолов» расскажет об истории Таргариенов Американский телеканал HBO почти закончил процесс заключения договора о выпуске пилотного сезона приквела «Игры престолов».