Политика
РИА НовостиЗеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
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Зеленский назначил губернатором Днепропетровской области бизнесмена Бондаренко
Московский Комсомолец05:42
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Футбол
Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Наука
Сроки строительства СКИФА в Новосибирске могут сдвинуться
Как уточняют в пресс-службе ЦКП "СКИФ" подобной мощности источник можно создать лет за 8-10, по этой причине в ЦКП опасаются, что сроки выполнения нацпроекта "Наука" сорвутся, а поручения президента "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований" не будут выполнены.
Деловой квартал (Новосибирск) 12 сентября в 02:02
Наука
Ученые зафиксировали телодвижения мертвецов
Народные новости вчера в 20:54
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Религия
РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников
В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Происшествия
Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество
Муж подарил жене кольцо из человеческой кости
В группе That's It, I'm Ring Shaming, она разместила фото кольца в форме черепа, которое, как утверждает автор, сделано из человеческой кости.
Lenta.ru 12:40
Армия и оружие
Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году
Хакасия-Информ 10 сентября в 23:16
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Транспорт
Правительство утвердило список платных участков ЦКАД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
REGNUM 12:10
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Происшествия
Люди кричали: пассажир рассказал о жуткой аварии под Ярославлем
В автобусе много народу кричало.
РЕН ТВ 07:23
Кино
Приквел «Игры престолов» расскажет об истории Таргариенов
Американский телеканал HBO почти закончил процесс заключения договора о выпуске пилотного сезона приквела «Игры престолов».
Политическая Экспертиза вчера в 15:56
Киберспорт
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru вчера в 08:05