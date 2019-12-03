Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.

Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

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