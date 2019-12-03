Политика
RT на русскомЗеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
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«Возвращайся и оставайся». Зеленский заманивает украинцев из-за рубежа на родину
Life.ruвчера в 11:12
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Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
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Фондовые торги в США завершились в минусе из-за торговых опасений
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В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
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Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.