Политика
РБКЗеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу. Об этом лидер Украины сообщил в видеоролике на Facebook.
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«Возвращайся и оставайся». Зеленский заманивает украинцев из-за рубежа на родину
Life.ruвчера в 11:12
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Политика
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Газированные напитки в России могут стать менее сладкими
Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
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В Южной Корее умер 27-летний Чха Ин Ха из поп-группы Surprise U, тело певца нашли в его доме. Об этом сообщает издание The Guardian.
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