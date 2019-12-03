Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу. Об этом лидер Украины сообщил в видеоролике на Facebook.

Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну

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