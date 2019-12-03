Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
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Зеленский хочет вернуть украинцев в страну доступными кредитами

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Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев, уехавших на работу за рубеж

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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