с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять главных пунктов "формулы будущего Украины". Так, по его мнению, страна будет развиваться, если на ее территории установится мир, не будет коррупции, а также установится народовластие.

Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Транспорт Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Происшествия Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Происшествия Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Экономика «Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Происшествия Россиянин истязал соседей конским ржанием 46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.

Футбол РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).

Экономика Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.

Общество Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.

Политика Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.

Футбол Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи» Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.