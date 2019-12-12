Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять главных пунктов "формулы будущего Украины". Так, по его мнению, страна будет развиваться, если на ее территории установится мир, не будет коррупции, а также установится народовластие.
Читать в источнике
Комментировать92
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в колонке для спецвыпуска журнала "Новое время
" заявил, что "формула будущего" страны включает пять условий, главное из которых - достижение мира.
Инфорос08:23

Подробнее о событии

Зеленский рассказал о «формуле будущего» Украины

RT на русском08:53

Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины

РБК08:39

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Lenta.ru07:50

Зеленский обозначил пять условий успешного развития Украины

ТАСС08:27

Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины

РИА Новости07:41

Зеленский составил «формулу будущего» Украины

Взгляд.ру07:24

Зеленский вывел формулу будущего Украины

Интерфакс07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Футбол

Динамо (Киев) — Лугано 0:0 (1-й тайм)

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Все про Спорт ру 04:10
Транспорт

Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Москва 24 06:58
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
РБК 12:45
Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
SM News 10:32
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Здоровье

Квалификационный справочник должностей рабочих и служащих 2020

Единый квалификационный справочник должностей рабочих и служащих создан для того, чтобы классифицировать существующие профессии.
Российский налоговый курьер 08:26
Происшествия

Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 11:34
Политика

Нарушил конституцию, поставив себя выше закона

Кажется, что расследование против Трампа по украинскому вопросу длится уже вечность.
Аргументы недели 06:52
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Экономика

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
Интерфакс 11:42
Общество

Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект

В марте 2019 года NGINX за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.
РБК 11:50
Гаджеты

MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Актуальные Новости 12:14
Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

«Изучаю состав сборной Дании, сравниваю с тем что было два года назад», — улыбнулся Черчесов.
Чемпионат 04:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон

Лезги газет 12:43
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Футбол

РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности

По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Евро-футбол.ру 11:02
Кино

Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день

ТК Звезда вчера в 23:54
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
Общество

Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты

Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Завтра.ру 05:01
Хоккей

Овечкин сбил с ног судью на матче НХЛ

Москва 24 03:59
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС 04:54
Футбол

Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»

Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
Soccer.ru 04:56
Футбол

Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»

К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше.
Спорт-Экспресс 06:00
Хоккей

Россия — Швеция 1:3 (2-й перерыв)

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor 06:23
Армия и оружие

National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире

Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Военное дело вчера в 22:41
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное