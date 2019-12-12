с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять главных пунктов "формулы будущего Украины". Так, по его мнению, страна будет развиваться, если на ее территории установится мир, не будет коррупции, а также установится народовластие.

Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Киберспорт Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.

Происшествия В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Авто Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.

Политика Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.

Здоровье Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.

Авто Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Происшествия Россиянин истязал соседей конским ржанием 46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.

Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Происшествия Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.