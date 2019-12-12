Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять главных пунктов "формулы будущего Украины". Так, по его мнению, страна будет развиваться, если на ее территории установится мир, не будет коррупции, а также установится народовластие.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский предложил
 «формулу будущего» для Украины в своей авторской колонке для спецвыпуска журнала «Новое время» — «Мир в 2020».
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