Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять главных пунктов "формулы будущего Украины". Так, по его мнению, страна будет развиваться, если на ее территории установится мир, не будет коррупции, а также установится народовластие.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в колонке для спецвыпуска журнала "Новое время
" заявил, что "формула будущего" страны включает пять условий, главное из которых - достижение мира.
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