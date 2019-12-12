с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять главных пунктов "формулы будущего Украины". Так, по его мнению, страна будет развиваться, если на ее территории установится мир, не будет коррупции, а также установится народовластие.

Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

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Общество Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.

Политика Зеленский выступил за изменение Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.

Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Общество В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.

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Происшествия Взрывчатку под автомобиль Шеремета подложила женщина – полиция Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета установили, что взрывчатку под его автомобиль установила женщина, которая проследовала к месту преступления с мужчиной.

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Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

Кино Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».