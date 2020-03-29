с чего всё началось

Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращение на Facebook.

Экономика Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве "До 21:00 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12–17 метров в секунду, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", – сообщили в ведомстве.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Здоровье В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.

Общество Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.

Игры Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.