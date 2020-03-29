Коронавирус

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Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращение на Facebook.
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«После решения пойти по второму пути - упадок экономики и угроза дефолта», - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении на своей странице в Facebook
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