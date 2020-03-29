Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
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«После решения пойти по второму пути - упадок экономики и угроза дефолта», - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении на своей странице в Facebook
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ТК Звезда15:58

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В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
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В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
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Общество

Собянин ввел всеобщий режим изоляции в Москве

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
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Кино

Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера

Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
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У бывшего тренера «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус

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Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России

Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
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Общество

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Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Общество

В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Российская газета 11:43
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента

«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
РБК 14:26
Культура

Пандемия повлияла на российское кино

На youtube-канале музея можно посмотреть видео-лекции о военной технике, оружии и его создателях, а также о выставках Музея Победы.
Победа РФ вчера в 04:38
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
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Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Подмосковный оперативный штаб сообщил, что жителям региона в связи с введением новых мер по противодействию распространению коронавируса предписано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
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Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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Политика

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Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
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Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
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La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты

Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
BFM.ru 09:29
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«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России

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Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО

В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
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Президент УЕФА заявил, что футбольный сезон может быть потерян

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что нынешний сезон может быть потерян из-за пандемии коронавируса.
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В России разрабатывают три вакцины от коронавируса

В России разрабатывают три перспективные вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Мойка78 20:42
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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