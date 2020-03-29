Коронавирус
Lenta.ruЗеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
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с чего всё началось
«После решения пойти по второму пути - упадок экономики и угроза дефолта», - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении на своей странице в Facebook.ТК Звезда15:58
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Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Общество
В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
Собянин ввел всеобщий режим изоляции в Москве
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Кино
Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера
Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
Хоккей
У бывшего тренера «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус
У бывшего тренера "Локомотива" Майкла Пелино обнаружили коронавирус.
Общество
Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России
Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Политика
Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента
«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
Культура
Пандемия повлияла на российское кино
На youtube-канале музея можно посмотреть видео-лекции о военной технике, оружии и его создателях, а также о выставках Музея Победы.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Здоровье
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов
Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Общество
Жителей Подмосковья обязали соблюдать дистанцию 1,5 метра
Подмосковный оперативный штаб сообщил, что жителям региона в связи с введением новых мер по противодействию распространению коронавируса предписано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Футбол
Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»
Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Общество
La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты
Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
Кино
«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России
Общество
В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день
Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО
В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
Хоккей
Защитники Калинин и Терещенко покинут «Трактор»
Защитники Дмитрий Калинин и Сергей Терещенко покинут «Трактор».
Футбол
Президент УЕФА заявил, что футбольный сезон может быть потерян
Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что нынешний сезон может быть потерян из-за пандемии коронавируса.
Наука
В России разрабатывают три вакцины от коронавируса
В России разрабатывают три перспективные вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.