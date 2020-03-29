Коронавирус
Lenta.ruЗеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить196
с чего всё началось
«После решения пойти по второму пути - упадок экономики и угроза дефолта», - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении на своей странице в Facebook.ТК Звезда15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов
Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса
Москва, 29 марта 2020, 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве.
Здоровье
В Тульской области оборудуют 733 койки для больных коронавирусом
Сегодня, 29 марта, первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с главными врачами медицинских учреждений региона.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
Здоровье
Врачи установили время сохранения в организме коронавируса
Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.
Армия и оружие
КНДР испытала многозарядную пусковую установку
Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Общество
Москвичей предупредили о метели, гололедице и минусовой температуре в понедельник
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Общество
В России с 1 апреля начнутся дополнительные выплаты на детей до 3 лет
Срок начала выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно перенесен с 1 июля на 1 июня.
Общество
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Политика
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Общество
WSJ сообщила о дефиците золота в США
Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Общество
Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках
Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин
В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Общество
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Компания, скорее всего, отложит выпуск следующего поколения смартфонов из-за коронавируса, который влияет на поставки девайсов.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.