с чего всё началось

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса Москва, 29 марта 2020, 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве.

Здоровье Врачи установили время сохранения в организме коронавируса Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.

Армия и оружие КНДР испытала многозарядную пусковую установку Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Здоровье Назвали новый признак заражения коронавирусом Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.

Общество Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".

Политика Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Общество WSJ сообщила о дефиците золота в США Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Наука Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.

Общество Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.