Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать218
с чего всё началось
«После решения пойти по второму пути - упадок экономики и угроза дефолта», - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении на своей странице в Facebook
.
ТК Звезда15:58

Подробнее о событии

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

РИА Новости13:13

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Известия13:18

Зеленский призвал Раду принять законы для получения кредита МВФ во избежание дефолта

ТАСС14:53

Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

РБК16:02

Зеленский: Перед Украиной сейчас стоит выбор между двумя путями

Ёлдаш14:19

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Lenta.ru16:10

Зеленский предрек дефолт Украине

Газета.Ru13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Lenta.ru 17:28
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов

Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:45
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса

Москва, 29 марта 2020, 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве.
REGNUM 08:00
Здоровье

В Тульской области оборудуют 733 койки для больных коронавирусом

Сегодня, 29 марта, первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с главными врачами медицинских учреждений региона.
Первый Тульский 10:30
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
ToDay News Ufa 06:37
Здоровье

Врачи установили время сохранения в организме коронавируса

Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.
Shraibikus News 16:37
Армия и оружие

КНДР испытала многозарядную пусковую установку

Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Вести.Ru 17:18
Общество

Москвичей предупредили о метели, гололедице и минусовой температуре в понедельник

Интерфакс 18:20
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Здоровье

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS 16:40
Общество

В России с 1 апреля начнутся дополнительные выплаты на детей до 3 лет

Срок начала выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно перенесен с 1 июля на 1 июня.
Сайт города Армавира 11:25
Общество

Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин

Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Газета.Ru 15:18
Автоспорт

Возможный рекорд Райкконена оказался под угрозой из-за коронавируса

Чемпионат 18:02
Политика

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Интерфакс 14:53
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Коммерсантъ вчера в 00:30
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград 09:03
Общество

Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках

Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
REGNUM 01:50
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин

В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Московский Комсомолец 18:01
Общество

Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»

Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Спорт-Экспресс 07:30
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания, скорее всего, отложит выпуск следующего поколения смартфонов из-за коронавируса, который влияет на поставки девайсов.
Gazeta.SPb 26 марта в 20:31
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное