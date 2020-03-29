Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
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Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

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Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

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Зеленский призвал Раду принять законы для получения кредита МВФ во избежание дефолта

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Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

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Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

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Зеленский: Перед Украиной сейчас стоит выбор между двумя путями

Ёлдаш14:19
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Общество

В Подмосковье усилили режим самоизоляции

Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья.
Коммерсантъ 14:44
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
SMINEWS 16:45
Общество

Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу

На сайте мэра Москвы приводятся слова Сергея Собянина: «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».
Коммерсантъ 15:45
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Здоровье

Назван способ победить коронавирус до разработки вакцины

Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.
РИА Новости 13:53
Экономика

Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
ТАСС 09:26
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
ТАСС 07:29
Общество

Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей

По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Эхо Москвы 16:02
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Общество

ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Вечерняя Москва 15:48
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Политика

Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента

«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
РБК 14:26
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Футбол

Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
Газета.Ru 14:45
Политика

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Вести.Ru 15:52
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В Турции резко возросло количество зараженных коронавирусом

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Турции за сутки увеличилось почти на 2000 человек.
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Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
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Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
CyberSport.ru вчера в 04:44
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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