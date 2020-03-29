Коронавирус
Lenta.ruЗеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
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Общество
В Подмосковье усилили режим самоизоляции
Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
Общество
Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу
На сайте мэра Москвы приводятся слова Сергея Собянина: «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Здоровье
Назван способ победить коронавирус до разработки вакцины
Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
Общество
Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей
По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Общество
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Политика
Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента
«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»
Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
Политика
Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса
На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Общество
В Турции резко возросло количество зараженных коронавирусом
Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Турции за сутки увеличилось почти на 2000 человек.
Общество
Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина
В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Гаджеты
Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake
Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.