Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую. Он осмотрел восстановленный мост через реку Северский Донец и пообещал открыть его в течение двух-трёх дней.

Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской

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