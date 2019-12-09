Политика
ТАССВстреча «нормандской четверки» по Украине завершилась
Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась. Она продлилась около двух часов 20 минут.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:03, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:03, Ашберн
Общество
Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка
Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Обновление парка дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
Как сообщает Служба новостей Yle, Санне Марин 34 года, что сделает ее самой молодой главой правительства в мире.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального
Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко высказалась о браке Виктории Лопыревой и Игоря Булатова
Одной из главных новостей прошедшей недели стала свадьба Виктории Лопыревой и Игоря Булатова.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Спорт
В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Политика
Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
Происшествия
Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым
16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Происшествия
Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП
Ранее стало известно, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Экономика
Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году компании заработали на продаже оружия $420 млрд. Это на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Происшествия
Экс-кандидата в президенты Абхазии подозревают в похищении бизнесмена
Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб заключен в понедельник под стражу на два месяца по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Спорт
Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.