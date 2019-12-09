Политика

ТАССТАССВстреча «нормандской четверки» по Украине завершилась

Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась. Она продлилась около двух часов 20 минут.
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В Париже завершился саммит в «нормандском формате»

РБК13:46

Началась встреча лидеров «нормандской четверки»

Lenta.ru11:41

Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже завершилась

РИА Новости13:40

Саммит «нормандской четверки» завершился спустя более двух часов

Известия13:48

Встреча «нормандской четверки» по Украине завершилась

ТАСС13:52

В Париже началась встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии

Эхо Москвы13:02

Елисейский дворец сообщил о завершении «нормандского саммита»

Московский Комсомолец13:46
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«Нормандская четверка» села за круглый стол на полтора часа позже запланированного времени

КП - Беларусь13:18
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Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

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Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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