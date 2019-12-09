Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит «нормандской четверки», который пройдет в Париже. Об этом сообщила пресс-служба администрации гаранта.

Зеленский прибыл на саммит в нормандском формате

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