Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский прибыли в Париж, где 9 декабря состоится саммит лидеров «нормандской четверки». В Елисейском дворце их встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Лидеры «нормандской четверки» прибыли на саммит в Париж

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