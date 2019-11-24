Политика
ИзвестияЗеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп. Об этом в Facebook написал украинский волонтер Роман Доник в четверг, 21 ноября.
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Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Музыка
Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна
Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.
Наука
Новый материал преобразует диоксид азота в промышленно важное вещество
Технология преобразовывает вещество в промышленно важную азотную кислоту.
Общество
На Украине жители перекрыли дорогу, требуя включить отопление
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)
Мама футболиста московского ЦСКА Федора Чалова нанесла первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов".
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%, говорится в материалах Банка России.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
Общество
Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Общество
Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах
Результаты опроса показали, что большинство туристов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут ее с собой: так ответили 47% респондентов.
Армия и оружие
Ростех займется производством композитов для серийных Су-57
Производством деталей и агрегатов из композитных материалов для истребителя пятого поколения Су-57 займется обнинское научно-производственное предприятие «Технология».
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Новая версия отечественного внедорожника Niva в своем названии лишится указателя бренда Chevrolet в связи с уходом General Motors с рынка России.
Политика
Завершилась первая фаза слушаний об импичменте Трампа. Что важно знать
Кто давал показания В комитете по разведке палаты представителей конгресса США завершилась очередная фаза импичмента президента — этап открытых слушаний.
Кино
Раскрыт секрет постельной сцены с участием Асмус в фильме «Текст»
Продюсер Ольга Леснова рассказала о том, что актриса Кристина Асмус использовала специальные накладки для прикрытия интимных частей тела во время съемок откровенной сцены в драме «Текст».
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Футбол
Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси
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