Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.
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Искусство влияния на международную повестку дня из Чувашии

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Украинский президент прибыл в Варшаву с рабочим визитом

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Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

RT на русском13:26

Украинский президент посетит Польшу с рабочим визитом

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Парадоксальный союз: против переписывания истории Второй мировой выступают Россия, Германия и Израиль

НТВвчера в 10:20
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Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
Общество

Жители России рассказали, какую зарплату хотели бы получать

Сервис для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" провел опрос, чтобы выяснить, какую зарплату хотели бы получать россияне, пишет RT.
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Газета.Ru 15:59
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Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия

В Красноярском крае иномарку разорвало на части в смертельном ДТП

В Красноярском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП на загородной трассе.
ДЕЛА.ru 21:57
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Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом

RT на русском 21:35
Политика

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Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
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Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли

Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
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Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось

Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
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Останки оленей помогли членистоногим и растениям

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Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»

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Замглавы Роспотребнадзора Забайкалья осудят за сокрытие информации

Следствие полагает, что замруководителя с 10 июля по 22 декабря 2018 года сокрыл от органов местного самоуправления и жителей поселка информацию о превышении предельно допустимой концентрации мышьяка в воде из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения.
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Виктория Боня улетела в Перу и пропала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
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Происшествия

Число жертв паводков в Бразилии выросло до 57 человек

Жертвами паводков на юге Бразилии стали уже 57 человек, в том числе 48 в наиболее пострадавшем штате Минас-Жерайс, сообщает управление гражданской обороны штата.
РИА Новости 21:19
Политика

МИД Украины обвинил Россию в краже истории

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости вчера в 08:51
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
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Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
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У госпитализированных в Иркутске китайцев диагностировали грипп

У шести граждан Китая, ранее госпитализированных в Иркутске, подтвердился диагноз "грипп", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru 11:13
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Российская газета 13:00
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Помощник президента Владислав Сурков ушел в отставку

Политолог Алексей Чеснаков сообщил в Telegram об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Вести.Ru вчера в 02:47
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«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш

Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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