Политика
RT на русскомЗеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.
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Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Общество
Жители России рассказали, какую зарплату хотели бы получать
Сервис для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" провел опрос, чтобы выяснить, какую зарплату хотели бы получать россияне, пишет RT.
Баскетбол
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Красноярском крае иномарку разорвало на части в смертельном ДТП
В Красноярском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП на загородной трассе.
Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Наука
Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли
Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Наука
Останки оленей помогли членистоногим и растениям
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Происшествия
Замглавы Роспотребнадзора Забайкалья осудят за сокрытие информации
Следствие полагает, что замруководителя с 10 июля по 22 декабря 2018 года сокрыл от органов местного самоуправления и жителей поселка информацию о превышении предельно допустимой концентрации мышьяка в воде из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения.
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела в Перу и пропала
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Происшествия
Число жертв паводков в Бразилии выросло до 57 человек
Жертвами паводков на юге Бразилии стали уже 57 человек, в том числе 48 в наиболее пострадавшем штате Минас-Жерайс, сообщает управление гражданской обороны штата.
Политика
МИД Украины обвинил Россию в краже истории
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Здоровье
У госпитализированных в Иркутске китайцев диагностировали грипп
У шести граждан Китая, ранее госпитализированных в Иркутске, подтвердился диагноз "грипп", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Помощник президента Владислав Сурков ушел в отставку
Политолог Алексей Чеснаков сообщил в Telegram об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).