Политика
RT на русскомЗеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.
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Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Политика
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Экономика
Греф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 21
«Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 21, раненых — 1030», — говорится в заявлении.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Boeing 777X совершил первый испытательный полёт
Ранее первый испытательный полёт нового лайнера Boeing 777X был перенесён на день из-за погодных условий.
Шоу-бизнес
Боярская показала фото отца без очков и шляпы. Его трудно узнать
Глава семейства — Михаил Сергеевич — позирует совсем по-домашнему, без привычных очков и шляпы.
Единоборства
Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом
Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Хоккей
«Авангард» одержал седьмую победу подряд в КХЛ
Омский "Авангард" одержал разгромную победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
Овечкин – о пропуске матча с «Монреалем»: буду скучать по этой игре, но я думал о будущем
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пропуск предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Кино
Виктория Мирошниченко получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль
Лучшей актрисой 2019 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел" стала Виктория Мирошниченко за роль в фильме "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Здоровье
Отдельную больницу для борьбы с коронавирусом откроют в Ухане
Медучреждение площадью около 25 тысяч квадратных метров будет построена по образцу временной пекинской клиники для борьбы с атипичной пневмонией в Сяотаншане, которая была возведена в период эпидемии 2002-2003 года.
Экономика
В автобусы набились кураторы
В проекте Минтранса для Твери необходимое число автобусов всех видов оценивается в 468 штук, их стоимость — 2,65 млрд руб.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Наука