Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

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