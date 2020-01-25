Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

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