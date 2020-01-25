Политика
RT на русскомЗеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.
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Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию в первом чтении
23 января 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении президентский законопроект с поправками в Конституцию.
Единоборства
Вадим Немков сразится за пояс чемпиона Bellator 9 мая
Компания Bellator объявила претендента на пояс чемпиона в полутяжелой весовой категории, которым владеет Райан Бейдер.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине
Американская журналистка Мэри Луиз Келли, которая работает на радиостанции NPR, рассказала, как госсекретарь США Майк Помпео обругал ее в нецензурных выражениях за вопросы об Украине во время интервью, посвященном ситуации в Иране.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом
Футбол
«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
Наука
Грунтовые протисты оказались похожи на Пакмана
Ученые хотели выяснить, какие протисты населяют почву в разных уголках мира, чтобы впоследствии более точно определить, какую роль эти микроорганизмы играют в различных экосистемах.
Общество
Более 5 млн человек покинули Ухань
Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван рассказал, сколько человек уехали отсюда на фоне новогодних праздников и эпидемии нового типа коронавируса, сообщает агентство "Синьхуа".
Происшествия
В Махачкале взорвался газ в жилом доме
В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Спорт
Мужская сборная России победила в эстафете на ЧЕ по шорт-треку
Мужская сборная России одержала победу в эстафете на 5000 м на чемпионат Европы по шорт-треку, который проходил в Дебрецене (Венгрия).
Единоборства
Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Кино
Джим Керри назвал условие для съёмок в сиквеле «Маски»
Джим Керри назвал условие, при котором он согласился бы сняться в продолжении фильма «Маска». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.
Политика
Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января
Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Футбол
Букмекеры: «Реал» обыграет «Вальядолид» и возглавит Примеру
"Реал" в свою очередь после осечки "Барселоны" в матче с "Валенсией" (0:2) получил отличную возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.