Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский встретился с бывшими узниками Аушвица

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу принял участие в ужине в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, на котором присутствовали бывшие узники концлагеря. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
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