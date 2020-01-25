Политика
Газета.RuЗеленский прибыл с визитом в Польшу
Зеленский примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Также в ходе визита глава Украины встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы
Волочкова добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей у нее их будет семь.
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Астрономы получили новые сведения о самых ярких вспышках во Вселенной
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«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
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«Ливерпуль» не смог выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии
Играя против победителя Лиги чемпионов и лидера премьер-лиги "Ливерпуля" "львы" добились ничьей – 2:2. "Бумажный" фаворит приехал в гости к середняку Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии) не в самом оптимальном составе, не без оснований полагая, что и так сумеет выиграть.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео
Трясущегося в лихорадке зараженного коронавирусом сняли на видео в китайской больнице.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Здоровье
В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса
Инкубационный период нового типа коронавируса может длиться от одного дня до двух недель, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Политика
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel.
Политика
Глава МИД Ирана назвал возможный формат для переговоров с США
По мнению главы иранского внешнеполитического ведомства, единственно возможным форматом является формат «5+1», предполагающий участие в переговоры с Ираном всех постоянных членов СБ ООН и Германии.
Биатлон
Олимпийский чемпион раскритиковал российских биатлонистов
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты российских спортсменов на Кубке мира по биатлону.
Происшествия
ФСБ подключится к поискам пропавшего студента медвуза
Мать пропавшего 22-летнего Сергея Павлова обратилась к сотрудникам ФСБ за помощью, сообщает "Фонтанка".
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Футбол
«Рома» и «Лацио» не выявили победителя в римском дерби
«Рома» на своем поле принимала «Лацио» в матче 21-го тура серии А. Римское дерби завершилось ничьей.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о потерях среди украинских боевиков в Донбассе
В воскресенье, 26 января, украинские оккупационные войска понесли потери в зоне военной операции против жителей Донбасса, сообщает штаб так называемой «ООС».
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.