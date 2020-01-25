Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский прибыл с визитом в Польшу

Зеленский примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Также в ходе визита глава Украины встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.
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