Политика

Утро.ruУтро.ruЛидеры «нормандской четверки» прибыли на саммит

Лидеры Германии, Украины и России по очереди прибыли в Елисейский дворец на встречу "нормандской четверки". Их принимал лично президент Франции Эммануэль Макрон.
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В Париже начался нормандский саммит

Интерфакс11:24

Меркель, Зеленский и Путин приехали в Елисейский дворец к Макрону

РБК10:59

Лидеры «нормандской четверки» прибыли на саммит в Париж

Коммерсантъ08:45

Путин и Макрон проводят в Елисейском дворце двустороннюю встречу

ТАСС10:25

Путин прибыл в Елисейский дворец для участия в «нормандском саммите»

Известия09:19

Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

RT на русском09:12

Зеленский прибыл на «нормандский» саммит на обычной легковушке

РИА Новости11:35
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Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
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Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Парижский саммит начался с конфуза

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».
Рамблер 12:56
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Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
РИА Новости 18:30
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
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«Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.
РИА Новости 17:48
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РБК вчера в 11:19
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Общество

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РБК 07:57
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
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Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
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McLaren представила дорожный суперкар 620R

Модель 620R выпущена ограниченным тиражом и создана на базе гоночного McLaren 570S GT4.
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С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
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Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале WBRussia.
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Австралийцы изобрели устройство для общения людей с жабами

Австралийским исследователям удалось изобрести устройство для коммуникации людей с жабами. Инновация имеет много чего общего с телефоном.
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Роспотребнадзор предупредил о поддельных штрафах от его имени

Мошенники начали рассылать через «Почту России» постановления о штрафах, которые якобы вынесли территориальные органы Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
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Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
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«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии

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Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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