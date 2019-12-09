Политика
Утро.ruЛидеры «нормандской четверки» прибыли на саммит
Лидеры Германии, Украины и России по очереди прибыли в Елисейский дворец на встречу "нормандской четверки". Их принимал лично президент Франции Эммануэль Макрон.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 18:43, Ашберн
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Футбол
«Васко да Гама» интересуется игроком «Зенита» Дугласом Сантосом
Бразильский клуб «Васко да Гама» проявляет интерес к левому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
Асад уточнил, из-за чего в Сирии началась война
Сирийский лидер уточнил, что экстремизм в регионе возник в конце 1960-х, а окончательно в виде ваххабитской идеологии укоренился в 1980-е.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Политика
Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Парижский саммит начался с конфуза
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Политика
«Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе
Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Наука
В Австралии создали материал, способный заменить кожу и мускулы
Австралийские ученые разработали особый материал, который имитирует биологические ткани и способен самовосстанавливаться после повреждений.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Авто
McLaren представила дорожный суперкар 620R
Модель 620R выпущена ограниченным тиражом и создана на базе гоночного McLaren 570S GT4.
Наука
У большого числа людей обнаружили считавшееся редким кишечное нарушение
Выяснилось, что большая часть из них также страдает избыточным кишечным бактериальным ростом — состоянием, которое считалось редким и специфичным.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале WBRussia.
Наука
Австралийцы изобрели устройство для общения людей с жабами
Австралийским исследователям удалось изобрести устройство для коммуникации людей с жабами. Инновация имеет много чего общего с телефоном.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о поддельных штрафах от его имени
Мошенники начали рассылать через «Почту России» постановления о штрафах, которые якобы вынесли территориальные органы Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
Футбол
«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.