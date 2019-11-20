Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между оккупированной Киевом частью Луганщины и Луганской Народной Республикой, где ожидалось открытие моста. По информации некоторых источников, на сегодня Украина планировала открытие, не уведомив об этом представителей Республики.

Зеленский приехал на границу с ЛНР

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