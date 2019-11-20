Политика
Rusvesna.suЗеленский приехал на границу с ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между оккупированной Киевом частью Луганщины и Луганской Народной Республикой, где ожидалось открытие моста. По информации некоторых источников, на сегодня Украина планировала открытие, не уведомив об этом представителей Республики.
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Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе
Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.
Происшествия
Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Экономика
«Росатом» хочет стать мировым лидером морских перевозок
«Росатом» собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Наука
Одно полушарие мозга может выполнять все его функции
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Политика
В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Общество
СахГУ закрывает филиал в Александровске-Сахалинском
В Александровске-Сахалинском три учреждения среднего-профессионального образования, и комплектуются они не в полной мере, потому что выпускников 9-11 классов становится все меньше, меньше и меньше, — отметил Бармин.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Общество
Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос
Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу
Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
Общество
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Космос
Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
Политика
Белый дом: Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту подтверждают невиновность президента Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Полина Максимова и Егор Корешков перестали скрывать свой роман
33-летний Егор Корешков и 30-летняя Полина Максимова вышли в свет как пара.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Теннис
Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
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