Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого. На видео с места события, которые радикалы публикуют на страницах в социальных сетях, глава государства говорит о процессе разведении сил.

Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе

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