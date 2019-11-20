Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной

В Донбассе сегодня открыли восстановленный мост через Северский Донец в станице Луганской. Украинские силовики подорвали его еще 4 года назад, и с тех пор движение транспорта через единственный официальный пункт пропуска между ЛНР и Украиной было невозможным. На открытие приехал Владимир Зеленский.
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