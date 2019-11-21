В порту Очакова пришвартовались все три корабля, вернувшиеся из России. Те самые суда, которые в ноябре прошлого года — за нарушение российской границы — были задержаны. А в этот понедельник — переданы обратно Украине.

Происшествия Задержан экс-глава петербургского «Водоканала» После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Политика «Первая фаза» торговой сделки США и Китая может не состояться в этом году Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара расчетами «завтра» на 10.02 мск вторника вырос на 3 копейки – до 63,85 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 70,75 рубля, передает РИА «Новости».

Здоровье Терапевт рассказала, как нормализовать давление без лекарств Как сообщает портал Medical Note, приводя слова заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 69 ДЗМ, врача-терапевта высшей категории Ларисы Илюхиной, чтобы людям, страдающим повышенным давлением снизить его, нужно спать в сутки не менее 7-ми часов, употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, а после приема пищи обязательно пойти на пешую прогулку.

Происшествия В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.

Хоккей «Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.