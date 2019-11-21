Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера

В порту Очакова пришвартовались все три корабля, вернувшиеся из России. Те самые суда, которые в ноябре прошлого года — за нарушение российской границы — были задержаны. А в этот понедельник — переданы обратно Украине.
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Зеленский осмотрел украинские корабли в Очакове

Экономика сегоднявчера в 17:46

Зеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера

Вести.Ruвчера в 17:36

Зеленский осмотрел корабли и потребовал вернуть унитазы. Видео

Телеканал 360°вчера в 17:26

Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Газета.Ruвчера в 16:58
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Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

REGNUM 01:38
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:29
Технологии

Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

«Первая фаза» торговой сделки США и Китая может не состояться в этом году

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.
Вести.Финанс 01:57
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Интерфакс вчера в 23:17
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Политика

В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Газета.Ru вчера в 21:39
Баскетбол

«Даллас» выиграл у «Голден Стэйт» благодаря трипл-даблу Дончича

«Даллас» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (142:94). Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Лука Дончич.
Спорт-Экспресс вчера в 21:58
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.02 мск вторника вырос на 3 копейки – до 63,85 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 70,75 рубля, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 19 ноября в 02:15
Здоровье

Терапевт рассказала, как нормализовать давление без лекарств

Как сообщает портал Medical Note, приводя слова заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 69 ДЗМ, врача-терапевта высшей категории Ларисы Илюхиной, чтобы людям, страдающим повышенным давлением снизить его, нужно спать в сутки не менее 7-ми часов, употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, а после приема пищи обязательно пойти на пешую прогулку.
Ugpressa.ru 18 ноября в 23:23
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Фигурное катание

Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

Спорт-Экспресс вчера в 13:48
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей

По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы

Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:19
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Общество

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Космос

Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации

Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Forbes 17 ноября в 19:02
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:03
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Российская газета вчера в 23:40
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия вчера в 11:02
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика

Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика

Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял

Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Свободная Пресса вчера в 23:25
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Город в Николаевской области Украины, административный центр Очаковского района, в состав района не входит. Морской порт на Днепро-Бугском лимане.
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