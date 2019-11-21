Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу лидера.
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