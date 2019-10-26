Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости". Об этом сообщили сами националисты, разместившие видео визита президента. Отмечается, что Зеленский потребовал от них не мешать разведению войск.

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

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