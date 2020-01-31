Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря. Об этом он заявил после встречи c госсекретарем США Майком Помпео.
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Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Чёрного моря

RT на русском13:18

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

РБК07:23

Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

Московский Комсомолец06:01

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

РИА Новости06:30

Зеленский пригласил США осваивать черноморский шельф

ТК Звезда06:30

Зеленский пригласил компании из США в проекты по добыче газа в Чёрном море

Rambler News Service06:14

Зеленский призвал США участвовать в разработке шельфа Черного моря

Аргументы и Факты07:21
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
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С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан.
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Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
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Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru 14:18
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Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Deita.ru 09:30
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ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Происшествия

Появилось видео побега осужденного из здания суда в Кузбассе

Алтапресс 09:32
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество

Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
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В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Армия и оружие

Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене

Американские военные в Йемене нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП).
РБК 21:37
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток 07:01
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Транспорт

Новый КоАП назвали «людоедским»

Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Коммерсантъ 11:36
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:16
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
РБК вчера в 07:57
Общество

Макарьев день по народному календарю отмечают 1 февраля

Ясная погода означала, что скоро придет тепло. А если мела метель - ее надо было ждать и на Масленицу.
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Происшествия

Полицейский вертолет разбился в Японии

Полицейский вертолет разбился в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Lenta.ru 19:58
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
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«Арсенал» арендовал Седрика Соареша у «Саутгемптона»

Вероятно, «Арсенал» сможет подписать контракт с 28-летним защитником на правах свободного агента летом.
ODDS.ru 07:30
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Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова.
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Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
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Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
РЕН ТВ 11:41
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Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
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Мать Аршавина выселяет бывшую невестку с детьми из квартиры

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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