Политика
ИзвестияЗеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря. Об этом он заявил после встречи c госсекретарем США Майком Помпео.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 10 тысяч человек
Согласно сообщению Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, только за последние сутки в стране из-за нового коронавируса скончались 43 человека.
Общество
Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом
Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
Космос
Грузовой корабль Cygnus покинул МКС
Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Шоу-бизнес
Мать футболиста Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на то, что ее выселяют из квартиры вместе с детьми.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Экономика
Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн
Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Шоу-бизнес
Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги
Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Общество
Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
Музыка
Талантливый амурчанин поборется за один миллион рублей
Главный приз вокального конкурса — один миллион рублей, сообщает портал Gazeta-bam.ru.
Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Политика
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Общество
В России вступили в силу новые правила увольнения
Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.