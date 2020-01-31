Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря. Об этом он заявил после встречи c госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине

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