Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря. Об этом он заявил после встречи c госсекретарем США Майком Помпео.
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Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Чёрного моря

RT на русском13:18

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

РБК07:23

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

РИА Новости06:30

Зеленский призвал США участвовать в разработке шельфа Черного моря

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Зеленский пригласил США осваивать черноморский шельф

ТК Звезда06:30

Зеленский пригласил компании из США в проекты по добыче газа в Чёрном море

Rambler News Service06:14

Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

Московский Комсомолец06:01
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 10 тысяч человек

Согласно сообщению Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, только за последние сутки в стране из-за нового коронавируса скончались 43 человека.
Собеседник 02:40
Общество

Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
Мойка78 23:12
Космос

Грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.
News.ru 10:18
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«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

ТАСС Спорт вчера в 23:22
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия

Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

RT на русском 13:08
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Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Политика

В Чувашии правительство ушло в отставку

Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
ГЛАС.RU 02:20
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
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В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Московский Комсомолец вчера в 05:21
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.
РИА Новости 16:09
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес

Мария Шукшина устроила крестины для внука

Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Хорошие новости 12:07
Шоу-бизнес

Мать футболиста Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на то, что ее выселяют из квартиры вместе с детьми.
iReactor вчера в 23:27
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК 22:31
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

РИА Новости 23:21
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Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Секрет фирмы 04:29
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Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги

Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз.
Телепрограмма 02:07
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Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
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Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
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Талантливый амурчанин поборется за один миллион рублей

Главный приз вокального конкурса — один миллион рублей, сообщает портал Gazeta-bam.ru.
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Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
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Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:08
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
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В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия 19:09
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Общество

В России вступили в силу новые правила увольнения

Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
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Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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