Политика
РИА НовостиЗеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
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Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч
В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Здоровье
#ТвойДальнийВосток: поликлиники края делают максимально удобными для пациентов
В учреждении привели в порядок все внутренние помещения: не просто провели косметический ремонт, а сделали поликлинику максимально приспособленной для нужд не просто пациентов, а маленьких детей и их родителей.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Армия и оружие
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Здоровье
Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Экономика
ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Футбол
Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»
Происшествия
При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек
Число погибших при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области выросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Спорт
Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА
Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Происшествия
Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего
За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).