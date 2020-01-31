Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
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Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

РИА Новости06:30

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

РБК07:23

Зеленский призвал США участвовать в разработке шельфа Черного моря

Аргументы и Факты07:21

Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Чёрного моря

RT на русском13:18

Зеленский пригласил США осваивать черноморский шельф

ТК Звезда06:30

Зеленский пригласил компании из США в проекты по добыче газа в Чёрном море

Rambler News Service06:14

Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

Московский Комсомолец06:01
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Здоровье

Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч

В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
ФедералПресс 19:47
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:13
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
RT на русском 14:40
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 10:07
Армия и оружие

Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su вчера в 22:00
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru 28 января в 19:28
Здоровье

#ТвойДальнийВосток: поликлиники края делают максимально удобными для пациентов

В учреждении привели в порядок все внутренние помещения: не просто провели косметический ремонт, а сделали поликлинику максимально приспособленной для нужд не просто пациентов, а маленьких детей и их родителей.
Primpress.ru 28 января в 23:13
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Биатлон

Ковалев завоевал золото в спринте на ЧМ среди юношей

Матч ТВ 06:22
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Политика Сегодня 29 января в 19:47
Здоровье

Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Известия 11:24
Экономика

ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
РБК 03:48
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Здоровье

Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
РБК 11:39
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру вчера в 06:57
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Футбол

Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»

Спорт-Экспресс 14:50
Происшествия

При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

Число погибших при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области выросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:17
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Спорт

Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА

Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Росбалт 04:50
Происшествия

Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего

За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Мегаполис онлайн 13:00
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

Инфо24 13:44
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Вести.Ru вчера в 16:47
Киберспорт

Вышла игра Warcraft III: Reforged

Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Sibnet Новости 28 января в 18:27
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами

На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Bimru.ru 08:26
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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