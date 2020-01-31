Политика
РБКЗеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по итогам его переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве.
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Общество
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
Общество
Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Общество
Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет
Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
Баскетбол
Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
Авто
Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS
Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Футбол
Футболист Федор Смолов перешел в испанский клуб
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак
Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
Политика
Горбачев назвал поразительными слова Зеленского о роли СССР в войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал странными и поразительными слова главы украинского государства Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.