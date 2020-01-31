Политика

РБКРБКЗеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по итогам его переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве.
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Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Чёрного моря

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Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

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Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

Московский Комсомолец06:01
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США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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