Политика

РБКРБКЗеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по итогам его переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве.
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Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Чёрного моря

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Зеленский пригласил США осваивать черноморский шельф

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Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

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Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.
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В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей

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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

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Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
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Сестра погибшего при обрушении СКК рабочего рассказала о брате

С сестрой погибшего Матвея Кучерова удалось пообщаться корреспонденту телеканала РЕН ТВ. По ее словам, Кучерова позвали на работу друзья.
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«Повторить прошлогодний сценарий „Салавату“ будет практически невозможно»

По каким причинам уфимским болельщикам не стоит ждать повторения прошлогоднего преображения "СЮ", за счет чего "Ак Барс" и татарстанский хоккей оказались впереди башкирского, а также почему успех вчерашних "молодежников" Подколзина и Морозова в КХЛ — скорее исключение, чем тенденция, — об этом в колонке нашего постоянного эксперта.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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