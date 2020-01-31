Политика

РБКРБКЗеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по итогам его переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве.
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