Политика
Газета.RuЗеленский пригласил папу Римского на Украину
Отмечается, что в частной беседе президент и понтифик обсуждали тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе. Также Зеленский и папа Римский обменялись подарками.
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Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
Происшествия
Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации
«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
Общество
Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет
Муж с женой, летевшие из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан), оставили в аэропорту котенка, чтобы не платить за его перевозку.
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU
Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Футбол
«Хетафе» разгромил «Валенсию» в домашней игре Примеры
"Хетафе" во втором тайме смял "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Общество
В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Общество
Скорость распространения коронавируса замедлилась
Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
Футбол
Соболев забил свой первый гол за «Спартак»
Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Здоровье
Медики назвали занятия, которые опасно делать сразу после еды
Список привычных занятий, которые крайне опасно делать сразу после употребления еды, составили профильные медики.
Гаджеты
Apple во Франции оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
Управление по защите прав потребителей во Франции оштрафовало корпорацию Apple на 25 миллионов евро.
Наука
Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии
Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Происшествия
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.