Политика
Газета.RuЗеленский пригласил папу Римского на Украину
Отмечается, что в частной беседе президент и понтифик обсуждали тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе. Также Зеленский и папа Римский обменялись подарками.
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с чего всё началось
Глава украинского государства попросил главу католической церкви о помощи в освобождении пленных на востоке Украины, сообщает Twitter-аккаунт украинского президента.Российский Диалог09:16
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Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
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Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
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«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре. "Соккер.ру" – о матче с "Партизаном" и готовности команды Тедеско.
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В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
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Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации
«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
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Скорость распространения коронавируса замедлилась
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
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«Аталанта» победила «Фиорентину» и закрепилась на 4-м месте в серии А
"Аталанта" обыграла на выезде "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу и закрепилась на четвертом месте в таблице серии А, дающем право выступить в Лиге чемпионов.
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Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
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Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
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Защитник «Гамбурга» Пападопулос отклонил предложения двух клубов РПЛ
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Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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В Хабаровске с понедельника вводится масочный режим
В Хабаровске вводится масочный режим. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», действовать он начнет с понедельника, 10 февраля.
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Минздрав Пермского края проверит информацию об убийстве пациентов
Сегодня, 8 февраля, Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в Instagram о том, что министерство начало проверку информации о том, что анестезист, убивающий пациентов, работает в пермской больнице.
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Volkswagen Passat заменят электрокаром
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Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
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НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
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Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.