Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский пригласил папу Римского на Украину

Отмечается, что в частной беседе президент и понтифик обсуждали тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе. Также Зеленский и папа Римский обменялись подарками.
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с чего всё началось
Глава украинского государства попросил главу католической церкви о помощи в освобождении пленных на востоке Украины, сообщает Twitter-аккаунт
 украинского президента.
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