с чего всё началось

Отмечается, что в частной беседе президент и понтифик обсуждали тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе. Также Зеленский и папа Римский обменялись подарками.

Футбол Ниасс может вернуться в «Локомотив» Ниасс выступал за железнодорожников с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 42 матча, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Общество Скорость распространения коронавируса замедлилась Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).

Политика Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Политика Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Общество Минздрав Пермского края проверит информацию об убийстве пациентов Сегодня, 8 февраля, Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в Instagram о том, что министерство начало проверку информации о том, что анестезист, убивающий пациентов, работает в пермской больнице.