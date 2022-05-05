Председатель парламента, лидер правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу отметил невозможность оказания военной помощи Украине в ответ на соответствующую просьбу спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщила корреспонденту ТАСС в четверг пресс-секретарь ПДС Адриана Влас.
Европейское подразделение американской газеты Politico опубликовало список из немецких политиков и предпринимателей, выступавших за сотрудничество с Москвой, которые, по мнению издания, наиболее виновны в "ошибочном" подходе Германии к России и ее президенту Владимиру Путину.