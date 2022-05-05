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Зеленский пригласил президента ФРГ Штайнмайера в Киев

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Киев.
RT на русском
Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство, сообщает агентство DPA
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ТВ Центр
По данным Spiegel, разговор длился 45 минут, Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины.
РИА Новости
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.
Взгляд.ру

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Зеленский пригласил президента ФРГ Штайнмайера в Киев
RT на русском09:32
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Московский Комсомолец09:38
Зеленский во время телефонного разговора пригласил Штайнмайера в Киев
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Зеленский пригласил президента и канцлера ФРГ посетить Киев
ТАСС10:04
Президент Украины Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев
Общественная служба новостей09:02
Президент Украины Зеленский во время телефонного разговора пригласил Штайнмайера в Киев
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