Политика
РБКЗеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.
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Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Общество
В Москве выздоровел первый больной коронавирусом
Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Наука
Для лечения рака предложили использовать магнитные наночастицы
Одной из важнейших задач сегодняшней медицины является борьба с онкологическими заболеваниями.
Политика
Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Единоборства
Нурмагомедов о Фергюсоне: он великолепный боец, но глупый человек
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём сопернике Тони Фергюсоне на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Футбол
Двоюродный брат Наби Кейта выжил в автокатастрофе в Гвинее
Согласно официальному заявлению Профессиональной футбольной лиги Гвинеи, девять игроков команды погибли в ДТП, а среди них – двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, Альмами.
Общество
Британский суд опозорил шейха Дубая
Здоровье
«Новые известия»: что едят россияне, и сколько это стоит
Выяснилось, что самыми "голодными" регионами оказались Забайкальский край, Республика Тыва, Еврейская автономная область.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Происшествия
В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова
В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Спорт
Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Шоу-бизнес
Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой
Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Игры
Выпуск мини-консоли от Konami отложен из-за эпидемии коронавируса
Если в течении ближайших пары месяцев эпидемия не утихнет, Sony и Microsoft могут быть вынуждены отложить ожидаемые консоли.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Первый смартфон с 5G от Nokia представят в фильме про Бонда
Компания HMD Global, которая занимается разработкой новых смартфонов под брендом Nokia, заявила, что стала официальным мобильным партнером нового фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time To Die.
Энергетика
Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%
Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Биатлон
Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными
Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК).