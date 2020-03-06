с чего всё началось

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Политика Путин оценил возможность возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Политика Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.

Энергетика Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Политика Вашингтон не поддержал российско-турецкие договоренности по Сирии Совет безопасности ООН не принял достигнутых в Москве договоренностей по Сирии между прездинетом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипа Эрдоганом, после того, как США заблокировали это решение.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Происшествия Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Происшествия Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.