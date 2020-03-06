Политика

РБКРБКЗеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.
Читать в источнике
Комментировать626
с чего всё началось
Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian
.
РИА Новостивчера в 13:53

Подробнее о событии

Сенатор Джабаров оценил слова Зеленского о переговорах по Донбассу

РЕН ТВвчера в 21:53

Зеленский установил дедлайн участия Киева в переговорах по Донбассу

Газета.Ruвчера в 14:33

Зеленский назвал условие выхода из переговоров по Донбассу

RT на русскомвчера в 13:42

Зеленский отвел год на достижение результатов по проблеме Донбасса

ТАССвчера в 13:26

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

РБКвчера в 12:34

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с РФ о Донбассе

РИА Новостивчера в 13:53

Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Lenta.ruвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Говорит Москва вчера в 12:17
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
Общество

Названы регионы с «московскими» зарплатами

Сотрудники портала по поиску работы HH.ru назвали вакансии с наиболее высокой заработной платой.
7 новостей 01:44
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес

Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
ФАН вчера в 02:41
Политика

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:01
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Армия и оружие

Тревожные новости из Донбасса. Силовики признали, что несут потери

Украинские силовики утверждают, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых при подрыве БМП один военнослужащий погиб, один – пострадал, а еще трое получили ранения.
Украина.ру 01:47
Происшествия

В Екатеринбурге экс-сотрудник ГИБДД задержан по обвинению в педофилии

Газета.Ru вчера в 03:53
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:17
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru вчера в 02:03
Армия и оружие

Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»

Военное дело вчера в 07:00
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известия вчера в 23:44
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Футбол

Алавес — Валенсия 1:1

ProstoProSport вчера в 14:48
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Футбол

Геркус: долго молчал, но поведение «Локо» не оставляет выбора

Весной прошлого года у господина Кикнадзе (генеральный директор ФК "Локомотив" - ред.) в первом же интервью прозвучала фраза, что, мол, ко мне есть много вопросов, что мы должны встретиться и поговорить лично.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Политика

МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве

Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.
Телеканал 360° вчера в 09:51
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Эхо Москвы вчера в 11:15
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус

Известия вчера в 19:25
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ вчера в 03:52
Армия и оружие

Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо

На окраине недавно освобожденного поселка Хаям, расположенного рядом с Алеппо, военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров.
Российская газета вчера в 22:25
Армия и оружие

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Российская газета 01:08
Музыка

Сломавшая ногу во время концерта красноярская певица продолжила петь

Российская певица Анастасия Вишневская на выступлении во время приема губернатора в Красноярске упала в оркестровую яму и сломала ногу.
Слово и Дело вчера в 15:35
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM вчера в 11:33
Авто

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
РИА Новости вчера в 18:52
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное