Политика
РБКЗеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.
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с чего всё началось
Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian.РИА Новости13:53
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CNN: Пентагон планирует поставить Украине РЛС и патрульные катера на $125 млн
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Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
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Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
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В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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Появились фото розовой формы «Барселоны»
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Ранее глава Минздрава Сахалинской области Владимир Юшук заявил, что с 5 марта прекращается воздушное сообщение с Хоккайдо, где власти префектуры объявили режим ЧС из-за выявленных на японском острове случаев заболевания коронавирусом.